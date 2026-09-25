Suisse : après Johan Manzambi, la Nati s’enflamme pour son nouveau phénomène Winsley Boteli

Le football suisse ne cesse de produire de nombreux talents au fil des dernières années. Quand on voit la dernière liste de Murat Yakin, on ressent la montée en puissance d’une jeune garde. Avec Ardon Jashari (24 ans), Alvyn Sanches (23 ans), Zachary Athekame (21 ans) ou encore Johan Manzambi (20 ans), le talent est présent à toutes les lignes. Le dernier cité est d’ailleurs vu comme la figure émergente de la Nati après sa grosse Coupe du Monde 2026 où il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matches disputés. Mais un autre joueur vient d’être appelé pour la toute première fois et impressionne déjà outre-Jura, il s’agit de Winsley Boteli.

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Produit du centre de formation du Servette FC, il a rejoint le Borussia Mönchengladbach à 16 ans pour y poursuivre son apprentissage. Et tout se passait bien à l’image d’un exercice 2023/2024 canon avec les U19 des Fohlen (21 buts et 4 passes décisives en 23 matches de championnat). Mais la saison suivante sera plus compliquée avec la réserve (3 buts et 2 passes décisives en 25 matches), ce qui fera douter le club allemand sur la faculté de Winsley Boteli à être rapidement performant au niveau professionnel. C’est alors qu’il a été prêté à Sion à l’été 2025 avec une option d’achat de 3,5 millions d’euros, un vrai boost dans sa carrière.

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Winsley Boteli affole les compteurs et la sélection

Pour sa première saison professionnelle, Winsley Boteli va prendre le temps pour s’imposer. Remplaçant sur le début de saison, il va saisir chaque opportunité pour finir titulaire avec un bilan de 11 buts et 1 offrande en 38 matches. Néanmoins, si on le rapporte aux 774 minutes qu’il a disputées, il était ainsi décisif toutes les 64,5 minutes. De quoi pousser le FC Sion à lever la clause libératoire et de faire de lui le troisième plus gros transfert de l’histoire du club derrière Mattias Andersson (Juventus) et Federico Dimarco (Inter Milan). Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’achat effectué est déjà rentable.

Devenu titulaire indiscutable, il permet au FC Sion de réaliser un début de saison solide avec une troisième place à six points du leader Lugano après neuf journées. Dans tous les bons coups, l’attaquant affiche par ailleurs une efficacité folle. Deuxième meilleur buteur du championnat suisse avec 6 réalisations (et 4 passes décisives en 9 apparitions), il a également marqué 7 buts lors des tours préliminaires de la Ligue Europa Conference dont un triplé contre l’Ajax Amsterdam. De quoi lui permettre d’être impliqué sur 18 buts en 15 matches (13 buts et 5 passes décisives). De quoi convaincre la sélection suisse de miser sur lui et de le convoquer pour la toute première fois.

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Samedi après le match nul 1-1 contre Zurich, son coach Didier Tholot était aux anges : «au-delà du mérite de Winsley, cette sélection est la réussite du club. Il ne faut pas oublier que l’année passée, la direction a décidé de miser sur lui en allant le chercher chez les jeunes du Borussia Mönchengladbach. C’est aussi la réussite du staff et de ses coéquipiers qui sont parvenus à lui donner confiance. Aujourd’hui, tout un club est content pour lui.» Le principal intéressé qui aurait pu jouer pour la République Démocratique du Congo, mais a rapidement tranché pour la Suisse s’est félicité de cette récompense : «marquer est très important pour un attaquant, cela me permet de rester en confiance avant ce premier rassemblement. L’équipe nationale représente quelque chose de très important à mes yeux. Je suis impatient d’y être, je veux montrer que je suis capable de jouer avec des joueurs de ce calibre. Peu importe ma position, je veux tout simplement avoir des minutes de jeu.» Désormais le plus dur arrive avec la découverte de la sélection et une saison où il faudra confirmer sur la durée. Faisant l’objet d’une offre de 30M€ de Galatasaray en fin de mercato estival, Winsley Boteli sera une attraction au mercato d’hiver ou au prochain mercato d’été. En attendant, il va devoir conquérir le public suisse.