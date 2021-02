Jean-Michel Aulas a refusé des offres XXL pour vendre l'OL

Voilà bientôt 34 ans que Jean-Michel Aulas est à la tête de l'OL. Le président a vu passer des centaines de joueurs et des dizaines d'entraîneurs dans son club, qu'il a réussi à faire monter de deuxième division au sommet de la première. Champion de France sept ans de suite, Lyon a pris une dimension européenne durant les années 2000 qu'il n'a plus jamais lâchée. Dès lors, le prestige du club n'a fait que grimper, augmentant au passage la valeur économique de la société sportive.

Jean-Michel Aulas ne compte pas vendre son "institution" qu'il a façonnée de toutes pièces. À 71 ans, le boss pense tout de même à sa succession. S'il écarte l'idée de voir son fils reprendre un jour la tête du club, il verrait plutôt un profil à la Tony Parker prendre la suite. Une chose est certaine, il faudra être très fort pour convaincre l'homme d'affaires de lâcher l'Olympique Lyonnais. Il a d'ailleurs affirmé à RMC dans un documentaire dont il était le sujet qu'il avait plusieurs fois repoussé des offres.

Aulas a refusé 500 M€ pour l'OL

«J'ai refusé des propositions supérieures à 500 millions d'euros. Ce ne sont pas des gens qui ont appelé directement. C'est par l'intermédiaire de banquiers d'affaires» révèle Aulas dont la dernière sollicitation remonte à très peu de temps. «La dernière augmentation de capital s'est faite sur une valeur de 600 millions d'euros. » Alors que la vente de l'OM est revenue sur la table ces dernières heures, le patron de l'OL affirme lui qu'il a déjà hésité par le passé à passer la main, avant de se raviser, trop animé par la passion.

«J'ai eu des moments d'interrogation quand il y a eu des offres importantes, parce que j'ai une famille, un fils qui aurait eu son mot à dire. Je ne lui ai pas dit que nous avions des offres aussi importantes. Il y en a eu à plusieurs reprises, et encore récemment. J'ai eu à réfléchir mais ma décision a été d'être en harmonie avec ce que j'avais construit, d'aller le plus loin possible sur le plan sportif, en ayant assuré la pérennité de la situation. » Que les supporters de l'OL se rassurent, Aulas n'est pas encore prêt de vendre un club dont il est l'architecte majeur.