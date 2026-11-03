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Bundesliga

Le Bayern Munich va bien faire une folie avec Michael Olise

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Michael Olise s’impose comme l’un des visages incontournables du Bayern Munich et ses performances pourraient bientôt se traduire par une forte revalorisation salariale. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives cette saison, l’international français de 24 ans attire les convoitises de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid. Selon AS, le Bayern souhaite évidemment conserver son ailier, sous contrat jusqu’en 2029, et serait prêt à revoir considérablement ses émoluments pour le convaincre de rester.

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Actuellement rémunéré à hauteur de 14 millions d’euros par an, Olise pourrait voir son salaire grimper jusqu’à 25 millions d’euros, voire davantage, soit un niveau comparable à celui de Harry Kane et de Jamal Musiala. Le Bayern Munich entend ainsi faire un effort financier conséquent pour sécuriser l’avenir de l’une de ses principales stars.

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