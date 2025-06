Mondial des Clubs : les remplaçants du Borussia Dortmund sont restés dans les vestiaires

Si l’engouement autour de la Coupe du Monde des Clubs nouveau format reste discutable en Europe, un élément vient perturber la compétition de façon répétée pour tous et toutes : les conditions climatiques. Depuis le début du tournoi, ce sont quatre rencontres qui ont dû être interrompues, à cause d’orages proches de stades dans lesquels se disputaient des matchs. Mais il n’y a pas que les nuages qui viennent enrayer le bon déroulement de l’événement, puisque le soleil tape très fort aux États-Unis à cette période. On se souvient par exemple de l’opposition entre le PSG et l’Atletico Madrid, jouée sous presque 40 degrés. Et pour éviter les coups de chaud, le Borussia Dortmund a pris une décision radicale.

Les Allemands défiaient ce samedi les Sud-africains de Mamelodi, au TQL Stadium de Cincinnati, à midi. Alors que la chaleur était évidemment écrasante, et les rayons du soleil absolument brûlants, le BVB a voulu empêcher ses remplaçants de fondre. Pour cela, l’équipe coachée Niko Kovač a laissé l’ensemble des éléments qui n’étaient pas titulaires dans le vestiaire, avec une télévision pour regarder la rencontre. La tension devait régner, puisque Dortmund s’est fait peur, ne s’imposant que 4-3.