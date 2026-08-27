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Youssouph Badji retourne à Panetolikos

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
Ballons de foot @Maxppp

Auteur d’un prêt convaincant à Panetolikos la saison dernière (15 matchs de D1 grecque, 2 buts, 4 passes décisives), Youssouph Badji fait son retour en Grèce. L’attaquant sénégalais de 24 ans sera à nouveau prêté cette saison en première division grecque.

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Les performances de l’attaquant d’1m92 ont séduit ses dirigeants, qui ont décidé de miser à nouveau sur son profil. Passé par Brest en 2021, Youssouph Badji avait également connu des expériences à Bruges, Chaleroi et Aarhus (Danemark), où il est encore sous contrat jusqu’en 2029.

Pub. le - MAJ le
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