JT Foot Mercato : dégraissage de grande ampleur à l'OM

La suite après cette publicité

Des arrivées et des départs sont à prévoir à Marseille

Après avoir enregistré plus de 10 recrues cet été, l'Olympique de Marseille doit maintenant dégraisser à tout prix. On parlait d'un possible échange ces derniers jours avec l'Atalanta Bergame entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi mais cette piste semble s'éloigner puisque l'Ukrainien semble plus attiré par la Premier League et Tottenham. Du côté des départs, Jordan Amavi intéresse le Dinamo Zagreb mais le latéral aurait refusé une offre de la part du club croate, il chercherait un projet sportif plus séduisant. Duje Ćaleta-Car et Bamba Dieng sont toujours en instance de départ, mais ils n'ont pas encore trouvé de point de chute. La direction olympienne aurait d'ailleurs fixé le prix d'Arkadiusz Milik à 20 M€, selon L'Équipe. Du côté des arrivées maintenant, on évoque le nom d'Eric Bertrand Bailly. L'Ivoirien de Manchester United pourrait débarquer très rapidement du côté de la Canebière. En cas d'échec sur ce dossier, Pablo Longoria gardait un œil sur Francesco Acerbi de la Lazio. Mais l'international italien devrait être prêté avec option d'achat à l'Inter, d'après Sky Sport Italia.

Le PSG a averti Sergio Ramos de l'arrivée d'un potentiel concurrent

Selon L'Équipe, Sergio Ramos assume à merveille son rôle de leader, il n'hésite pas à prendre la parole quand il le faut, et s'entend plutôt bien avec Christophe Galtier. Seulement, comme l'explique le quotidien, le PSG cherche à le mettre en concurrence et Luis Campos le lui a fait savoir. Le dirigeant portugais lui a expliqué que le club cherchait un défenseur central pour le concurrencer, ce qu'il aurait plutôt bien pris. Reste maintenant à savoir qui sera ce défenseur, puisque la piste la plus chaude qui menait à Milan Škriniar est récemment tombée à l'eau.

Les officiels du jour

Éric Junior Dina Ebimbe quitte le PSG après avoir prolongé son contrat d'une année, soit jusqu'en juin 2024. Le jeune milieu formé à Paris rejoint l'Eintracht Francfort, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 6,5 M€.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Eric Junior Dina Ebimbe, désormais lié au @PSG_inside jusqu’au 30 juin 2024.



Le milieu de terrain est prêté, avec option d’achat, à l'@Eintracht jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2022

À 35 ans, Jamie Vardy a décidé de poursuivre son aventure avec Leicester. Les Foxes ont annoncé la nouvelle via un communiqué officiel. L'attaquant international anglais aux 26 sélections est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec le club anglais.

C'est également officiel pour Giacomo Raspadori qui est un nouveau joueur de Naples. L'attaquant de 22 ans est prêté avec option d'achat par Sassuolo pour la saison à venir.