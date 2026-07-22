Un adjoint argentin sort du silence après avoir frappé Dani Olmo

Les agressions d’Argentins envers des Espagnols au coup de sifflet final de la finale de la Coupe du Monde continuent de faire parler. Roberto Ayala, un des adjoints de Lionel Scaloni, s’en était notamment pris à Dani Olmo. Et il est revenu sur cet incident dans les médias argentins.

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« Mon intention était de séparer, rien de plus. J’ai réagi à certains propos, mais ce n’est pas une excuse, mon comportement ne doit pas être celui-ci. Si je vois Dani Olmo, je vais lui demander pardon. Oui, bien sûr, je regrette, je ne peux pas permettre que des émotions dictent mon humeur, mais pour moi ce sont des choses qui restent sur le terrain. L’Espagne a été supérieure et mérite le titre », a indiqué l’ancien défenseur de l’Albiceleste à Capital Radio.