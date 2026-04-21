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Un ancien entraîneur de Ligue 1 viré en Pologne

Par Allan Brevi
1 min.
Luka Elsner est libre @Maxppp

L’aventure polonaise de Luka Elsner a pris fin prématurément. Arrivé l’été dernier sur le banc du KS Cracovia, l’ancien entraîneur du Havre et de Reims a été démis de ses fonctions à cinq journées de la fin du championnat, au lendemain d’une lourde défaite contre le Rakow Czestochowa (1-4). Pour lui succéder, le club a opté pour Bartosz Grzelak, libre depuis son départ d’Ujpest.

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Luka Elsner odchodzi z Cracovii.

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Le technicien slovène laisse une équipe en difficulté, actuellement 13e au classement, avec une très courte avance sur la zone de relégation. Les résultats récents ont pesé lourd, notamment en 2026 où le bilan était trop insuffisant par rapport aux attentes. Sur l’ensemble de la saison, Cracovia affiche un parcours irrégulier, avec une élimination précoce en Coupe de Pologne, encore face au Rakow.

Pub. le - MAJ le
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