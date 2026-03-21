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Premier League

PL : Liverpool a déjà perdu plus qu’Arsenal et Manchester United réunis

Par Tom Courel
1 min.
Arne Slot @Maxppp
Brighton 2-1 Liverpool

Les Reds font grise mine ce samedi après-midi. Alors que Liverpool a perdu des points précieux en s’inclinant face à Brighton (2-1) durant cette 31e journée de Premier League, les hommes d’Arne Slot se retrouvent mal embarqués pour aller chercher une potentielle place européenne en fin de saison. Après cette défaite à l’extérieur, ô combien fatale, le club de la Mersey (actuellement 5e) n’a plus le choix que de rebondir en championnat, et ce, rapidement. Par ailleurs, les hommes de Slot font face à un énorme défi, car leurs rivaux sont bien plus en forme ces derniers temps.

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En effet, Liverpool a perdu plus de matchs de Premier League (10) qu’Arsenal, le leader, et Manchester United (9) réunis cette saison. Avec 49 points en poche, les Reds plongent donc dans un doute assourdissant, tandis que leurs concurrents prennent le large durant cette deuxième partie de saison. Pendant les deux mois qui vont suivre, les pensionnaires d’Anfield n’auront plus le droit à l’erreur et la rencontre face à Fulham dans leur antre, après la trêve internationale, devra être maîtrisée. Des réactions sont attendues outre-Manche…

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