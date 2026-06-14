Le PSG bat Angers et remporte le championnat de France U17

Après l’équipe première et les U19, les U17 du Paris Saint-Germain ont, eux aussi, remporté le championnat de France, grâce à leur victoire contre Angers (2-0), ce dimanche après-midi. Au Stade Paul-Débrésie de Saint-Quentin (Aisne), les jeunes Titis Parisiens de Vincent Ehouman se sont imposés, grâce à des buts de Lorenzo Kana Biyik (25e) et Noha Tihi (90e+5).

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Le SCO a toutefois eu les occasions pour revenir au score, mais les Angevins ont énormément pêché dans la finition. Avec ce succès, le PSG remporte son 4e titre de champion de France U17 (2011, 2016 et 2017). Le club de la Capitale devient également le premier club français à remporter le titre national en U17, U19, la Coupe Gambardella et le titre de champion de France en équipe sénior sur la même saison.