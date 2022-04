Liga : l'Atlético de Madrid surclasse Alavés

L'Atlético de Madrid s'est fait peur, mais assure. Opposé à Alavés lors de la 30e journée de Liga, les Cochoneros avaient l'occasion de revenir à hauteur du Séville FC, deuxième du championnat d'Espagne. Rapidement dans ce match, Felix ouvrait le score (1-0, 11e), mais les Rouge et Blanc ne parvenaient pas à faire la différence malgré leur domination.

La suite après cette publicité

Et au retour des vestiaires, Escalante pouvait égaliser contre le cours du jeu (1-1, 63e). Mais finalement, Suarez, entré en jeu quelques minutes plus tôt, pouvait redonner l'avantage aux siens sur penalty, suivi de Felix qui s'offrait un doublé en fin de rencontre (3-1, 75e et 82e). Un exploit copié par l'attaquant uruguayen, quelques instants plus tard (4-1, 90e). Un succès permettant aux hommes de Simeone de remonter à égalité de points avec Séville et de passer devant le FC Barcelone. En revanche, Alavés stagne dans la zone rouge et se dirige vers la deuxième division.