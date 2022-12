CdM 2022 : Gianni Infantino loue le parcours des équipes africaines

La suite après cette publicité

Présent ce vendredi en conférence de presse, Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est une nouvelle fois illustré par quelques déclarations qui ne devraient pas manquer de faire réagir au cours des prochaines heures. Au milieu de tout ce gloubi-boulga, l'homme fort de l'instance du football mondial a également salué la performance des équipes africaines lors de ce Mondial 2022. Plus particulièrement celle du Maroc, éliminé par l'équipe de France aux portes de la finale.

«La prestation du Maroc est fantastique. Ils ont joué avec le cœur et un talent indéniable. Le jeune entraîneur a montré comment jouer un football attrayant et efficace. Félicitations aux autres équipes africaines, comme le Sénégal qui a passé la phase de groupes mais est tombé sur une Angleterre extrêmement forte. La Tunisie, le Ghana et le Cameroun étaient aussi en position de se qualifier lors de la dernière journée de poule. Le fait qu'on va doubler le nombre d'équipes africaines en 2026, on pourra se réjouir de nouvelles prestations fortes des équipes africaines.»