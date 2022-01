PSG : Marco Verratti buteur pour la première fois en Ligue 1 depuis 2017

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit actuellement le Stade de Reims à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, une rencontre à suivre sur notre live commenté, Marco Verratti a ouvert le score juste avant la mi-temps en décochant une volée du gauche de l'extérieur du pied qui a frappé le poteau avant de rentrer dans le but (1-0, 44e).

Un but significatif pour l'international italien qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis la saison 2016/2017 et un but contre Bastia (5-0), pour sa quatrième réalisation de la saison. Toutes compétitions confondues, son dernier but sous les couleurs parisiennes remontait au 3 avril 2019 contre Nantes en demi-finale de Coupe de France (3-0). Au total, il s'agit de son dixième but depuis son arrivée à Paris.