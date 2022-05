Liverpool : Jürgen Klopp annonce le départ de Divock Origi

La suite après cette publicité

Divock Origi et Liverpool, c'est bientôt terminé. Alors que l'attaquant belge arrive en fin de contrat cet été, il ne sera pas conservé et jouera donc son dernier match avec les Reds contre les Wolves lors de la dernière journée de la saison, en Premier League. Son entraîneur l'a annoncé ce vendredi, en conférence de presse.

«Je m'attends à ce que Div reçoive un adieu spécial. Pour moi, il sera toujours une légende de Liverpool et ce fut une joie de travailler avec lui. C'est l'un des joueurs les plus importants que j'ai jamais eu. Où qu'il aille, il aura du succès, à 100 %. Ce sera un moment difficile quand il partira. C'est une légende de Liverpool, sans aucun doute», a déclaré Klopp. Origi devrait maintenant quitter la Premier League et s'engager avec le Milan AC.