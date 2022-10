Juventus : Paul Pogba de retour à l'entrainement

La suite après cette publicité

Alors qu'il n'a pas encore joué une seule minute avec la Juventus Turin cette saison et que Didier Deschamps s'est posé la question, en marge de la 66ème édition du Ballon d'Or, de sa récupération au niveau athlétique à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar, Paul Pogba est en train de réaliser une véritable course contre-la-montre ! En effet, le milieu de terrain a effectué son grand retour à l'entrainement dans le groupe bianconero. Pour le moment, il ne s'agit que d'un retour partiel lors des sessions collectives avec ses coéquipiers. En effet, le joueur de 29 ans a eu le droit en grande partie à un entrainement spécifique pour l'instant.

Le but, retrouver une condition physique acceptable le plus rapidement possible alors que de nombreux défis attendent la Vieille Dame. Avant le Mondial qui début le 20 novembre, l'international français (91 sélections pour 11 réalisations) a pour objectif d'être prêt pour la rencontre de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 2 novembre prochain. Sinon, il tentera d'être de retour lors de la confrontation face à l'Inter Milan quelques jours plus tard (le 6 novembre). Même s'il est clair que cela dépendra beaucoup des sensations qu’il ressentira durant des prochains entraînements.