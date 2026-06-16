Nantes : c’est fait pour Michel Der Zakarian !
Il ne manque plus que l’officialisation du FC Nantes, mais l’affaire est entendue. Pour la troisième fois de sa carrière d’entraîneur, Michel Der Zakarian va prendre les rênes des Canaris. Le retour du technicien de 63 ans sur les bords de l’Erdre était en bonne voie, mais Ouest-France assure ce lundi que c’est fait.
Le média indique que Der Zakarian va signer un contrat de deux ans avec le FCN et que la finalisation du dossier a traîné, car toutes les parties souhaitaient trouver un staff complet avant d’officialiser la nouvelle. C’est donc chose faite : MDZ revient à Nantes avec David Bechkoura (adjoint), Vitorino Hilton (adjoint), Romain Faure (préparateur physique) et Jean-Marc Branger (directeur de la performance).
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