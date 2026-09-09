Le Bayern Munich confirme avoir tenté de recruter Bradley Barcola

Le Bayern Munich a bien étudié la possibilité de recruter Bradley Barcola avant son transfert du PSG à Liverpool. Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, a confirmé suivre l’ailier français depuis plusieurs années, et même avant son arrivée à Munich. « Pour être honnête, je connais Bradley depuis mon passage à Leipzig. Je souhaitais le faire venir au RBL. Nous en avons discuté ensemble à l’époque, ce qui m’a permis de tisser des liens plus étroits avec lui. L’intérêt a donc toujours été présent. Bien sûr, nous avons également envisagé de le recruter au Bayern. Mais face à de tels montants, c’était tout simplement trop cher pour nous », a-t-il expliqué. Une piste finalement abandonnée face aux exigences financières entourant le joueur de 23 ans.

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Le Bayern a préféré investir sur Luis Díaz, un choix qu’Eberl assume pleinement. « Concernant Luis Díaz, nous avons pris une décision également coûteuse, mais d’une tout autre ampleur. De plus, Díaz est un joueur qui attire les foules au stade. Nous sommes extrêmement satisfaits de lui. » Barcola a finalement quitté Paris cet été pour rejoindre Liverpool, qui a déboursé 140 millions d’euros, bonus compris. L’international français s’est engagé pour cinq saisons avec les Reds et constitue l’une des recrues majeures du nouveau projet dirigé par Andoni Iraola.