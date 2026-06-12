L’aveu de Michael Olise sur le PSG

Actuellement à Boston avec les Bleus pour préparer la Coupe du Monde 2026, Michael Olise (24 ans) se sait très attendu. Le Français a réalisé une belle année en club à Munich, lui qui a échoué en Ligue des Champions face au PSG. Pour Highs Nobiety, il est revenu sur cette élimination face aux Franciliens. Il a même avoué qu’il avait mis du temps à digérer cette sortie face aux Parisiens.

La suite après cette publicité

«Dès le coup de sifflet final, les images reviennent sans cesse. Il faut du temps pour digérer la défaite. On apprend de ses erreurs. Puis, on passe à autre chose. Parfois on gagne, parfois on perd. Il ne faut pas s’attarder sur la défaite, mais en tirer des leçons. Il ne s’agit pas simplement de se dire : "Bon, on a perdu", mais plutôt : "Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ?"» Olise peut penser maintenant à la suite avec les Tricolores, lui qui participe à sa première Coupe du Monde.