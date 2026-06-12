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Ligue des Champions

L’aveu de Michael Olise sur le PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
olise @Maxppp

Actuellement à Boston avec les Bleus pour préparer la Coupe du Monde 2026, Michael Olise (24 ans) se sait très attendu. Le Français a réalisé une belle année en club à Munich, lui qui a échoué en Ligue des Champions face au PSG. Pour Highs Nobiety, il est revenu sur cette élimination face aux Franciliens. Il a même avoué qu’il avait mis du temps à digérer cette sortie face aux Parisiens.

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«Dès le coup de sifflet final, les images reviennent sans cesse. Il faut du temps pour digérer la défaite. On apprend de ses erreurs. Puis, on passe à autre chose. Parfois on gagne, parfois on perd. Il ne faut pas s’attarder sur la défaite, mais en tirer des leçons. Il ne s’agit pas simplement de se dire : "Bon, on a perdu", mais plutôt : "Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ?"» Olise peut penser maintenant à la suite avec les Tricolores, lui qui participe à sa première Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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