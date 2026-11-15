Équipe de France : Désiré Doué finalement apte pour défier la Turquie

Plus de peur que de mal pour l’équipe de France à l’approche de son choc décisif en Ligue des Nations face à la Turquie, ce dimanche soir à Bordeaux. Incertain après avoir subit un violent coup de coude de l’Italien Davide Frattesi, Désiré Doué a rassuré tout son monde ce samedi. L’attaquant parisien a en effet pris part normalement à la dernière séance d’entraînement collective, s’affichant sur la pelouse avec un protège-dents pour protéger sa mâchoire meurtrie.

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Interrogé en conférence de presse sur la condition physique de son joueur, Zinédine Zidane a préféré entretenir le flou tout en affichant un certain optimisme. Si les Bleus ont encore leur destin entre les mains et valideront leur billet pour les quarts en évitant la défaite face aux Turcs — ou en cas de contre-performance de la Belgique contre l’Italie —, le sélectionneur tricolore pourra également compter sur le retour très attendu de Kylian Mbappé, préservé en milieu de semaine en raison d’une gêne musculaire.