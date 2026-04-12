OL - Lorient : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 29e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre l’Olympique Lyonnais et le FC Lorient. À domicile, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius en défense. Noah Nartey et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Rachid Ghezzal un cran plus haut. En pointe, Roman Yaremchuk est accompagné par Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira. Endrick et Corentin Tolisso commencent sur le banc.

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De leur côté, les Merlus s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Bamo Meïté, Nathaniel Adjei et Abdoulaye Faye. Le milieu de terrain est assuré par Arthur Avom et Noah Cadiou tandis que Théo Le Bris et Arsène Kouassi officient comme pistons. Devant, Bamba Dieng est soutenu par Jean-Victor Makengo et Pablo Pagis.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

FC Lorient :