Strasbourg : accueil mitigé pour Emanuel Emegha, de retour contre Nice

Le capitaine de Strasbourg est de retour. Après 125 jours d’absence pour blessure, Emanuel Emegha est entré en jeu à la 77e minute face à l’OGC Nice ce samedi après-midi en Ligue 1, remplaçant Martial Godo. Un accueil mitigé pour l’avant-centre néerlandais, qui a été sifflé par une partie du public de La Meinau.

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Alors qu’il n’a plus joué depuis le 30 novembre dernier face à Brest, Emegha connaît une saison 2025-2026 bien plus délicate que l’exercice passé. Entre certaines déclarations maladroites et sa signature déjà actée à Chelsea à l’issue de la saison, Emegha s’est mis une partie des supporters strasbourgeois à dos. Amené à être le numéro 9 du XI de Strasbourg avec la blessure de Panichelli pour cette fin de saison, le joueur de 23 ans aura sûrement à cœur de conclure de la meilleure des manières son aventure alsacienne.