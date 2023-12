OM : la statistique impressionnante de Pau Lopez

Restant sur une série de quatre victoires de rang en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a l’opportunité de passer les fêtes au sein du top 5 en cas de résultat favorable face à Montpellier, ce mercredi soir (21h00). De bon augure pour une formation éreintée par un début de saison compliqué, marqué par des crises en interne ainsi que sur le plan sportif. Face aux Héraultais, Pau Lopez, qui apporte pleinement satisfaction à Gennaro Gattuso depuis l’arrivée du Transalpin sur la Canebière, devrait en toute logique être reconduit pour défendre le but olympien.

Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 26 16 7 7 5 4 24 17 12 Montpellier 17 16 -2 4 6 6 18 20

À ce titre, L’Equipe s’est penché ce mercredi sur les statistiques personnelles de l’Ibère. S’il a réussi à préserver sa cage inviolée à 6 reprises cette saison en Ligue 1, le portier espagnol est surtout le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs, soit celui qui a passé le plus de temps sur le pré (23 matchs, soit 2 068 minutes toutes compétitions confondues). En outre, il n’est pas loin d’atteindre les 35 heures effectuées sur les terrains depuis début août. Il devance un autre Marseillais, Chancel Mbemba et ses 2 012 minutes. En embuscade, Lucas Chevalier, qui brille de mille feux avec le LOSC, complète le podium (2 010 minutes). Indéboulonnable.