La presse analyse le nouveau rôle de Barthez en Bleu, l’Espagne poursuit sa propagande pour Lamine Yamal

Fabien Barthez, homme à tout faire

Le nouveau rôle de Fabien Barthez est décrypté par la presse française ce lundi. Pour L’Équipe, pas de surprise, l’ancien gardien tricolore est fidèle à lui-même depuis sa prise de poste en tant qu’entraîneur des gardiens et renvoie une image similaire à celle de sa période de joueur malgré les 20 ans séparant sa dernière sélection en Bleu. Maignan aurait tout de suite été séduit par le discours de Fabien Barthez. C’est ce que répéterait en privé le portier de l’AC Milan, qui renverrait l’image d’un gardien « épanoui » ces derniers jours, illustré par une bonne prestation en Turquie. Et s’il séduit, Fabien Barthez est jugé par Le Parisien comme un adjoint pas comme les autres et transmet son savoir-faire avec sa propre méthode. Une méthode avec loyauté, respect et confiance pour celui qui ne semble pas attaché au détail, mais partage la même vision du rôle de gardien de but que ZZ. Barthez n’hésite pas non plus à beaucoup échanger avec les joueurs de champ à l’image des conseils prodigués à Barcola avant son entrée en jeu en Turquie.

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L’Espagne pousse derrière Lamine Yamal

Direction l’Espagne à présent, avec le même homme mis en avant depuis plusieurs semaines : Lamine Yamal. "C’est de l’or", placarde Mundo Deportivo au sujet du prétendant au Ballon d’Or, alors que les votes se terminent aujourd’hui. Brillant face à l’Angleterre samedi et premier buteur du succès 3-2 à Wembley, l’Espagnol fait l’unanimité du côté de la presse ibérique pour le trophée qui sera décerné à Londres le 26 octobre prochain. Et après cette nouvelle belle prestation, le quotidien est unanime et parle de "mérite d’Or" tout en rappelant les stats du néo-champion du Monde cette saison avec un total de 25 buts et 20 passes décisives en 57 rencontres. Mais au-delà des stats, Lamine Yamal, c’est également un joueur au style déroutant qui fait lever les foules. Sport va plus loin et fait état des différents médias subjugués par le jeune espagnol tout en soulignant la capacité du numéro 19 de la Roja a transformé chaque match en spectacle.

L’Allemagne de Klopp inquiète (déjà)

L’ambiance est tout autre après la défaite surprise des Allemands à domicile face à la Grèce 1-0. Jürgen Klopp était attendu au tournant pour sa première à la maison avec l’étiquette de sélectionneur de la Mannschaft mais tout ne s’est pas passé comme prévu comme le placarde Bild. Après un nul face aux Pays Bas, les Allemands ont sombré à domicile et les débuts chaotiques de Klopp inquiètent déjà, même si le sélectionneur dispose encore de temps pour installer ses principes. Un sentiment partagé par la légende allemande, Bastien Schweinsteiger, lui aussi inquiet après la rencontre. «Nous ne sommes plus une équipe de haut niveau. Nous ne sommes maintenant qu’une équipe moyenne. Nous n’avons plus de joueurs qui font la différence. Même la Grèce a Karetsas, Tzolis, Pavlidis - pour moi, ce sont des joueurs qui font la différence. J’espère que Jürgen Klopp parviendra à développer une équipe capable de jouer au football à la Klopp. » Même son de cloche pour L’Equipe qui parle d’un "premier flop pour Klopp". L’Allemand, qui espère que son équipe tirera les bonnes conclusions, pourra se rattraper dès jeudi à domicile face à la Serbie avec un nouveau groupe convoqué avant un déplacement en Grèce dimanche soir.