Bayern Munich - PSG : le génial Khvicha Kvaratskhelia a encore tout fait

C’était le match le plus difficile de la saison, selon ses propres mots. L’Allianz Arena, pleine à craquer, avec 75 000 supporters bavarois décidés à renverser un 5-4 spectaculaire concédé au Parc des Princes la semaine dernière. Un contexte hostile et donc une pression maximale pour le PSG qui rêvait secrètement de retourner en finale de C1. Et face à tout ça, Khvicha Kvaratskhelia a simplement fait ce qu’il fait depuis le début de la phase finale de cette Ligue des Champions, il a été décisif et brillant.

La suite après cette publicité

Dès la 3e minute, il trouve Dembélé en retrait juste après avoir parfaitement combiné avec Fabian Ruiz au départ de l’action. Son travail a donc permis de chambouler les plans d’une équipe du Bayern qui rêvait grand. Pour le Géorgien, cette passe décisive n’est pas anodine. Elle lui permet de devenir le premier joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à être décisif lors de sept matchs consécutifs en phase finale. Buteur face à Monaco en barrages retour. Décisif lors des deux confrontations contre Chelsea (but à l’aller, passe décisive au retour) et Liverpool en avait aussi fait les frais (un but à l’aller, une passe décisive au retour). Doublé lors de la demi-finale aller contre le Bayern. Et cette passe décisive ce soir pour sceller le record. Sept matchs. Sept contributions directes. Une série qui n’existait pas dans les livres d’histoire avant lui. «On est vraiment très heureux d’être en finale. Le Bayern est l’une des meilleures équipes, c’était un match très difficile, peut-être le plus dur cette saison. On a montré qu’on peut jouer contre ces équipes», a-t-il confié au micro de Canal+ à l’issue du match. Sobre, comme toujours.

Le Géorgien sur son nuage

Ce qui rend sa performance encore plus impressionnante, c’est tout ce qu’elle contient au-delà des statistiques. Kvaratskhelia a été un cauchemar permanent pour la défense bavaroise. Des dribbles (100% de dribbles réussis), des appels dans le dos de Laimer, des percées côté gauche qui ont fait trembler le Bayern. Et si Michael Olise a été fantomatique dans le camp adverse, incapable de trouver l’espace ou d’éliminer Nuno Mendes, c’est aussi parce que Kvaratskhelia n’a jamais lâché dans l’effort défensif. Chaque fois qu’Olise tentait quelque chose sur son couloir, le Géorgien était déjà en train de revenir pour épauler le défenseur portugais.

La suite après cette publicité

Cette activité défensive pleine, qui ne se lit pas toujours dans les stats mais que Luis Enrique exige de tous ses joueurs, Kvaratskhelia la fournit à chaque grand match. C’est précisément ça qui en fait un joueur irremplaçable dans ce système. Et c’est ce qui fait la force de l’attaquant de 25 ans dans cette équipe. Désormais, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions, à Budapest, le 30 mai prochain. Et si la trajectoire de Kvaratskhelia depuis le début de cette phase finale se poursuit, les Gunners ont de quoi sérieusement s’inquiéter. Depuis les huitièmes de finale, il est impliqué sur 9 buts en 8 matchs. Aucun joueur en Europe ne fait mieux sur cette période. Il était déjà l’homme des grands soirs cette saison, il faudra l’être encore une fois à la fin du mois.