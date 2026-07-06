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Coupe du Monde 2026, Espagne : Luis de la Fuente estime être le rival à abattre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Portugal 0-1 Espagne
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L’Espagne est en quarts. Après avoir battu le Portugal (1-0), la Roja défiera le vainqueur du match entre la Belgique et les Etats-Unis. Après le derby ibérique, Luis de la Fuente a déclaré ne pas avoir de préférence, mais il a fait passer un message fort à son futur adversaire…

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« A ce niveau, le rival que nous allons affronter, ça nous est égal. Nous sommes heureux d’être là et on va tout donner jusqu’à la fin. On a beaucoup de choses qui font que, pour les adversaires, nous sommes le rival à abattre. On a énormément confiance en nous, nos rivaux vont avoir du mal à nous battre », a lancé le sélectionneur espagnol. C’est plutôt clair.

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