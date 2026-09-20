Premier League : au terme d’un match fou, Manchester City s’impose contre Sunderland et prend la tête

Après la débâcle d’Arsenal sur la pelouse de Brighton, Manchester City avait l’occasion de frapper un grand coup en prenant la tête de la Premier League. Mais face au Sunderland de Régis Le Bris, en pleine confiance après son premier succès en Ligue Europa dans la semaine, la tâche ne s’annonçait pas facile du tout. Ce choc de la 5e journée a débuté très fort dès la 9e minute, lorsqu’Enzo Fernández trompait Roefs d’un coup franc malicieux pour s’offrir son premier but avec Manchester City (1-0).

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Mais très rapidement, les Black Cats ont recollé aux Cityzens, grâce à une superbe passe d’Enzo Le Fée pour Brobbey, trois minutes plus tard (12e, 1-1). À domicile cependant, Manchester City montre toujours du caractère : Rayan Cherki a remis les siens devant (30e, 2-1)… avant que Brobbey n’égalise à nouveau (33e, 2-2) sur une nouvelle merveille de passe de Le Fée au départ de l’action. Finalement, Antoine Semenyo permettait aux locaux de reprendre l’avantage juste avant la mi-temps (43e, 3-2). En seconde période, le rythme n’est pas retombé d’un cran.

Liverpool s’en sort à Bournemouth, Sage et Palace n’enchaînent pas

Antoine Semenyo s’est offert un doublé en profitant d’une nouvelle erreur de la défense de Sunderland pour faire le break (57e, 4-2). Mais les Black Cats ont encore trouvé les ressources pour revenir dans la partie, avec Brobbey qui a complété son triplé deux minutes plus tard (59e, 4-3). Les hommes de Régis Le Bris ont alors poussé pour arracher l’égalisation, mais Manchester City a finalement résisté avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à Erling Haaland (83e, 5-3). Au terme d’un scénario complètement fou, les Cityzens s’imposent donc au bout d’un match à huit buts et prennent les commandes de la Premier League.

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Dans le même temps, Liverpool a assuré l’essentiel sur la pelouse de Bournemouth (0-1). Longtemps accrochés par les anciens joueurs d’Andoni Iraola, les Reds ont finalement trouvé l’ouverture grâce à Alexander Isak (57e), auteur de son 4e but cette saison en championnat, pour repartir avec les trois points. Une victoire courte mais précieuse pour Liverpool, qui reste au contact du haut de tableau et confirme sa solidité dans ce début de saison. Enfin, Leeds et Crystal Palace n’ont pas réussi à se départager (0-0). Malgré plusieurs situations de part et d’autre, dont un but refusé pour Tyrick Mitchel (52e), aucune des deux équipes n’est parvenue à faire sauter le verrou adverse.