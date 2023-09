Les 5 stars ratées par Manchester United

La suite après cette publicité

Manchester United débute sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir face au Bayern Munich (à suivre en direct sur notre site en live commenté). Les Red Devils vont tenter de faire bonne figure face aux Bavarois, qui compteront sur l’expérience et les qualités de l’Anglais Harry Kane pour faire la différence. D’ailleurs, le joueur des Spurs aurait pu porter le maillot des mancuniens. Il était l’un des cinq joueurs qu’Ole Gunnar Solskjaer voulait au sein de son équipe lorsqu’il était en poste. C’est ce qu’il a confié à The Athletic ce mercredi.

«Erling Haaland, avant de faire ses débuts à Salzbourg. Declan Rice, qui n’aurait pas coûté ce qu’il a coûté cet été. Nous avons discuté de Moisés Caicedo, mais nous avons senti que nous avions besoin de joueurs prêts pour le moment. Brighton est très doué pour laisser les joueurs venir de l’étranger et trouver leurs marques pendant un an et demi. À United, vous n’avez pas ce luxe et cela a coûté beaucoup de joueurs au club. Nous voulions vraiment Jude Bellingham, mais je respecte qu’il ait choisi Dortmund. C’était probablement raisonnable (…). J’aurais signé Harry Kane tous les jours de la semaine et j’avais cru comprendre qu’il voulait venir. Mais le club n’avait pas le budget avec les contraintes financières du Covid-19.» Dommage pour MU qui aurait eu à l’époque de sacrés renforts.