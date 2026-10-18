Ligue 1 : l’OL renverse Nice et prend la tête du championnat

Trois jours après sa victoire face à Crystal Palace en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais retrouvait le championnat avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée. Sixièmes avant cette rencontre avec onze points, les Gones accueillaient une équipe de Nice, treizième, qui restait sur deux succès consécutifs contre Lille (2-1) et Strasbourg (2-1). Malgré les absences de Tolisso, Nuamah, Morton et Greif, les Lyonnais prenaient immédiatement le contrôle des débats. Avec une possession largement en leur faveur et un pressing haut, les hommes de Paulo Fonseca monopolisaient le ballon sans toutefois parvenir à inquiéter Yehvann Diouf. Et contre toute attente, ce sont les Aiglons qui frappaient les premiers. Sur leur première véritable incursion, Jonathan Clauss débordait sur le côté droit avant d’adresser un centre parfait à Elye Wahi, qui trompait Rémy Descamps d’une reprise dans le petit filet (0-1, 18e). Le deuxième but de la saison de l’attaquant niçois ne changeait pourtant pas la physionomie de la rencontre.

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Très actif offensivement, Boudache trouvait rapidement Šulc dans la surface, mais le Tchèque butait sur Diouf. La domination lyonnaise finissait par être récompensée à la 32e minute. Après un débordement de Duranville sur la gauche, Diouf repoussait sa frappe puissante, mais Šulc suivait parfaitement pour égaliser (1-1, 32e). Deux minutes plus tard, sur un coup franc joué à deux avec Boudache, Athekame déposait un centre sur la tête de Tanner Tessmann, qui donnait l’avantage à l’OL (2-1, 34e). Supérieurs dans les duels, plus justes techniquement et particulièrement agressifs à la récupération, les Lyonnais rejoignaient logiquement les vestiaires en tête, avec 60 % de possession et sept tirs tentés.

Lyon résiste à dix face au réveil niçois

Au retour des vestiaires, les Lyonnais conservaient d’abord leur emprise sur la rencontre. Toujours aussi remuant sur son aile gauche, Duranville mettait Abdelmonem en difficulté et poussait le défenseur égyptien à commettre une faute sanctionnée d’un carton jaune. Mais contrairement au premier acte, Nice commençait progressivement à se montrer dangereux. Sur un coup de pied arrêté frappé par Clauss, Axel Witsel plaçait une tête qui venait s’écraser sur la barre transversale de Descamps (52e). Quelques minutes plus tard, Nkounkou tentait sa chance d’une frappe puissante depuis le côté gauche, obligeant le portier lyonnais à intervenir. Plus directs dans leurs transmissions et plus agressifs à la récupération, les Aiglons prenaient enfin des initiatives et parvenaient à déséquilibrer le bloc lyonnais. L’OL conservait néanmoins des possibilités en contre-attaque, notamment lorsque Boudache manquait de précision à la finition après un nouveau débordement de Duranville. Solides défensivement, les hommes de Fonseca parvenaient encore à protéger leur avantage malgré une pression niçoise de plus en plus importante.

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La rencontre basculait définitivement à la 70e minute. Entré en jeu une dizaine de minutes auparavant à la place de Duranville, Nakamura était directement expulsé après avoir involontairement planté ses crampons dans le torse d’Abdelmonem lors d’un duel aérien. Réduits à dix, les Lyonnais devaient alors faire face à une équipe niçoise galvanisée par cette supériorité numérique. Trois minutes plus tard, Wahi passait tout près du doublé en reprenant de la tête un centre de Nkounkou, mais sa tentative croisée venait heurter le poteau de Descamps (73e). Nice monopolisait désormais le ballon et multipliait les offensives, sans parvenir à trouver suffisamment de présence dans la surface pour concrétiser ses temps forts et Wahi voit dans le temps additionnel un but lui être refusé pour hors-jeu. En face, les Lyonnais faisaient preuve d’une grande solidarité, multipliant les interventions défensives pour préserver leur courte avance jusqu’au coup de sifflet final (2-1). Grâce à cette victoire, l’OL prend la tête de la Ligue 1, à égalité de points avec quatre autres équipes mais avec une meilleure différence de buts. Les Gones se déplaceront jeudi à Hoffenheim en Ligue Europa, tandis que Nice, toujours treizième, tentera de rebondir vendredi à Brest en ouverture de la huitième journée.