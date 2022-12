JT Foot Mercato : la Coupe du Monde fait des ravages chez les sélectionneurs

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde a fait des dégâts chez les sélectionneurs

Toutes les nations rêvent de soulever la Coupe du Monde, mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Les différentes fédérations se donnent les moyens d'y parvenir et ne sont malheureusement pas très patientes. Cette édition 2022 au Qatar en est la preuve et on va commencer avec nos voisins belges, éliminés dès les phases de poules. À la tête des Diables Rouges depuis 2016, Roberto Martinez a rendu son tablier. La fédé belge n'a pas tardé à publier une annonce originale sur son site officiel pour trouver son successeur. L'Espagne, éliminée en 8emes par le Maroc, s'est séparée de son sélectionneur Luis Enrique, en place depuis 2019. C'est Luis de la Fuente qui prendra la suite. Le coach de 61 ans connaît bien la Roja pour avoir entraîné les U19, les Espoirs et la sélection aux Jeux Olympiques. Quart de finalistes, les Pays-Bas ont dit adieu à Louis van Gaal qui va se concentrer sur sa santé, lui qui souffre d'un cancer de la prostate. C'est Ronald Koeman, une tête bien connue qui va reprendre les rênes de la sélection. Enfin, le Portugal est aussi dans le doute après l'élimination surprise face au Maroc. L'ère Fernando Santos semble toucher à sa fin et ces derniers jours, la presse portugaise annonce José Mourinho comme grand favori. Il Corriere dello Sport annonce qu'il pourrait avoir la double casquette coach-sélectionneur et conserver son poste à l'AS Roma. Une chose est sûre, ça va bouger sur le banc des sélectionneurs.

Zidane pourrait prendre en main la Seleção

Le rêve de Zinédine Zidane est d'entraîner l'équipe de France dans un futur proche. Mais ce rêve semble aujourd'hui inaccessible à cause de Didier Deschamps, ce qui pourrait obliger Zizou à faire un choix cornélien. Libre depuis l'été 2021 et une énième aventure au Real Madrid, Zidane attend patiemment de trouver le projet qui correspond à ses désirs les plus profonds. À chaque fois qu'un entraîneur est écarté, le nom de ZZ revient sans cesse. Mais la réponse du coach de 50 ans est toujours la même. Ce dernier ne se cache même plus, son désir est clairement d'entraîner les Bleus. Problème, Didier Deschamps s'accroche à son poste et difficile de l'en écarter quand on voit ce que son équipe est proche de remporter une deuxième Coupe du Monde de suite. Comme on vous l'a expliqué dimanche, la qualification en demi-finale des Bleus face au Maroc permet à Didier Deschamps de décider de son avenir. Et d'après les dernières rumeurs, une prolongation jusqu'à l'Euro 2024 est l'option la plus probable. Ce qui pousse Zinédine Zidane à revoir ses plans. Un retour sur le banc d'un club en attendant le départ de DD ? Ou une sélection ? Tenez-vous prêt parce que le journal Okdiaro lâche une bombe. À la suite de l'élimination du Brésil, le sélectionneur Tite a annoncé son départ. Et bien selon le média espagnol, la Seleção rêve de Zidane après les échecs Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Avec son CV et son passif de joueur et d'entraîneur, Zidane fait figure de sélectionneur idéal. Au pays, tout le monde est évidemment conquis par cette piste. Vinicius Jr, Casemiro, Rodrygo ou encore Eder Militão qui ont évolué sous ses ordres au Real Madrid seront certainement ravis. Affaire à suivre.

Le Real propose un pont d'or à Jude Bellingham

Déjà courtisé avant le Mondial, Jude Bellingham a vu sa cote exploser encore un peu plus. Ses performances de très haute volée avec l'Angleterre ont définitivement convaincu ses prétendants de passer à l'attaque. Si son entourage milite pour qu'il rejoigne Liverpool l'été prochain, le Real Madrid, qui rêve de s'offrir le talent de 19 ans, n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Alors que le plan initial était de faire une offre ne dépassant pas les 100 M€, le média Defensa Central assure que le Real Madrid a revu sa position et veut offrir 100 M€ et y ajouter 30 M€ de bonus pour s'assurer la signature de l'Anglais. Un montant qui se rapproche des 150 M€ demandés par le Borussia Dortmund. On rappelle que les champions d'Espagne veulent le recruter en 2023 et qu'ils souhaitent en faire le successeur de Luka Modrić.