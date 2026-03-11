Bayer Leverkusen - Arsenal : les compositions officielles

Ce mercredi soir, c’est la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré duel entre le Bayer Leverkusen et Arsenal. À domicile, les Allemands s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Janis Blaswich qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jarell Quansah, Robert Andrich et Edmond Tapsoba en défense. Exequiel Palacios et Aleix Garcia composent l’entrejeu alors qu’Ernest Poku et Alejandro Grimaldo sont placés comme pistons. En pointe, Christian Kofane est accompagné par Martin Terrier et Ibrahim Maza.

De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piero Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Martin Zubimendi et Declan Rice avec Eberechi Eze un cran plus haut. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

Les compositions

Bayer Leverkusen :

Arsenal :

