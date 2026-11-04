L’OL règle ses comptes avec Paulo Fonseca après son départ surprise !

«L’Olympique Lyonnais informe du départ de Paulo Fonseca de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour rejoindre le Sporting Portugal.» La première ligne du communiqué de l’Olympique Lyonnais s’avère classique et officialise donc le départ de son entraîneur vers un autre club, le Sporting CP. Reste que le club rhodanien, comme de nombreux supporters, n’oublie pas de s’interroger sur le timing de ce choix de carrière, dont il laisse l’entière responsabilité à Paulo Fonseca.

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C’est pourquoi le reste du communiqué s’avère moins classique dans sa forme, l’OL prenant le temps d’expliquer qu’il n’a pas vraiment eu son mot à dire dans l’affaire. « Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison. Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet. Dans une période aussi déterminante de la saison, l’Olympique Lyonnais estime que l’ensemble de ses forces doit être entièrement mobilisé et concentré sur les objectifs du club », peut-on lire.

Mathieu Louis-Jean est tombé de haut

Clairement, l’OL prend ses distances avec le coach portugais, et on lit la déception entre les lignes. Le directeur sportif Mathieu Louis-Jean n’a d’ailleurs rien caché de sa stupéfaction dans une interview accordée aux médias du club. « Ça a été une grande surprise. Quand Paulo est venu me voir pour m’annoncer qu’il voulait quitter l’OL, cela a été un choc, une surprise. C’était jeudi dernier, ou mercredi. J’ai essayé de comprendre les raisons, car on voulait finir la saison avec Paulo. (…) Il m’a expliqué ses arguments, que j’ai entendu on va dire. J’ai échangé avec Michèle et Michael sur ses éléments. Pour nous il était hors de question d’arrêter avec le coach en cours de saison. Maintenant, il voulait absolument partir, dans un club qui lui tenait beaucoup, son club de coeur. (…) Quand on a décidé de le laisser partir, il fallait défendre les intérêts du club, que ce soit sportif et économique. On a commencé à échanger avec le Sporting. (…) Ils sont venus assez tard dans les tractations avec Paulo, j’ai donc échangé beaucoup avec Paulo. (…) Il fallait trouver une valorisation qui soit bonne pour nous, ce qu’on a pu faire. »

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Comprenez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL ? OUI : son club de coeur l'a appelé, c'est irrésistible NON : il est en plein milieu de saison et l'OL l'a beaucoup soutenu Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Comme précédemment annoncé, l’OL va donc récupérer 5 M€ dans l’affaire. « Le Sporting Portugal versera une indemnité de 5 M€ à l’OL en raison de la rupture anticipée du contrat de Paulo Fonseca », explique le communiqué, qui se termine toutefois par une note positive à l’encontre de Fonseca. « L’Olympique Lyonnais tient à remercier Paulo Fonseca pour son investissement, son exigence et le travail accompli depuis son arrivée au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » Le mot de la fin revient à Mathieu Louis-Jean. « Bien sûr qu’on est très déçu que Paulo parte, mais il fallait prendre une décision, réagir vite, c’est ce qu’on a fait. » Jorge Maciel prendra en charge l’équipe pour les deux derniers matches, face à la Real Sociedad et Brest, avant la prochaine trêve internationale.