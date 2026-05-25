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Wolfsbourg est relégué en Bundesliga 2

Par Kevin Massampu
1 min.
Christian Eriksen en action. @Maxppp
Paderborn 2-1 Wolfsbourg

C’est un véritable séisme qui vient de frapper le football allemand. Après une saison catastrophique et une place arrachée in extremis pour les barrages de Bundesliga, Wolfsbourg s’est fait surprendre par Paderborn (2-1 a.p) et est officiellement relégué en deuxième division allemande. La formation coachée par Dieter Hecking pensait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 3e minute de jeu à la Home Deluxe Arena, grâce à Dzenan Pejcinovic (3e). Mais les coéquipiers de Christian Eriksen, réduits à dix après l’expulsion de Joakim Mæhle (14e), ont été repris avant la mi-temps sur une réalisation de Filip Bilbija (38e).

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Ne réussissant pas à se départager au terme des 90 minutes, les deux formations se sont dirigées vers les prolongations. Deux périodes de 15 minutes qui ont tourné en faveur de Paderborn, troisième de Bundesliga 2. cette saison, avec un but de Laurin Curda (100e). Champion d’Allemagne en 2009 et quart de finaliste de C1, il y a dix ans, Wolfsbourg va devoir se reconstruire en Bundesliga 2, la saison prochaine. Une première depuis la saison 1996-1997.

Pub. le - MAJ le
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