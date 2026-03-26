La LFP reporte Lens-PSG !

C’est LA polémique du moment en Ligue 1. Le PSG a fait la demande auprès de la LFP de reporter le match à Lens le 11 avril prochain, comptant pour la 29e journée de championnat. Le club de la capitale souhaite décaler ce choc du haut de tableau, situé pile entre le quart de finale aller (8 avril) et le retour face à Liverpool (14 avril) dans l’idée de se préserver. La recette avait bien fonctionné au tour précédent face à Chelsea puisque la réception du FC Nantes a été reprogrammée au mercredi 22 avril à 19h.

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Waldemar Kita ne s’y était pas opposé, évoquant l’intérêt du football français, à l’inverse des supporters canaris, mécontents de ce changement, considérant que leur club s’est incliné face au puissant ogre économique du championnat. Lens ne comptait pas imiter son homologue de Loire-Atlantique. Dès vendredi dernier, après la large victoire face à Angers, Pierre Sage s’est opposé à ce projet. «Nous, de base, on n’est pas d’accord. (…) Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. (…) On n’a pas à subir ces choses-là».

Lens-PSG et Brest-Strasbourg dans la balance

Les Sang et Or ont même publié un communiqué pour manifester leur désapprobation. «Il nous apparaît en effet qu’un sentiment préoccupant tend à s’installer : celui d’un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d’ajustement au gré des impératifs européens de certains. Une conception singulière de l’équité sportive, dont on peine à trouver l’équivalent dans les autres grandes compétitions continentales.» Il faut dire que cette rencontre entre Lensois et Parisiens a son importance puisqu’ils occupent respectivement la 2e et la 1ère place, et qu’un seul point les sépare à l’heure actuelle.

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Report de Lens-PSG : la LFP a-t-elle pris la bonne décision ? OUI, il faut absolument protéger nos clubs français en Coupe d'Europe NON, c'est un scandale absolu pour l'équité de la Ligue 1 Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Problème, Lens a beau exprimer son refus de modifier le calendrier, il n’est pas décisionnaire. Joseph Oughourlian ne se faisait d’ailleurs guère d’illusion, qui lui est un opposant déclaré à Nasser Al-Khelaïfi. C’est bien au conseil d’administration de la LFP qu’il revient de décider. Or, le club artésien ne dispose d’aucun représentant en haut lieu, à l’inverse du champion d’Europe en titre qui peut compter sur Victoriano Melero (représentant de Foot Unis et DG du PSG), et son président Al-Khelaïfi, en plus de sympathisants déclarés. Après échanges et votes des membres du CA, la LFP a rendu ses décisions pour Lens-PSG, et Brest-Strasbourg, lui aussi en jeu. Et à l’unanimité, le report de ces deux rencontres a été voté ! Ces deux matches auront lieu entre la 33e journée et la 34e journée, donc entre le 9 mai et le 16 mai.

La LFP a officialisé sa décision via un communiqué : « à la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League.»