Paulo Fonseca sait ce qu’il veut pour le mercato de l’OL

Contre vents et marées, la saison de l’OL a plutôt bien démarré. Après les déboires laissés par la gestion de John Textor et la crainte d’une relégation administrative en Ligue 2 à l’intersaison, le club rhodanien se relève doucement. Il a certes perdu des cadres l’été dernier à commencer par Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri. La direction sportive a aussi eu du flair pour aller dénicher quelques joueurs inconnus du grand public.

Les Tyler Morton, Pavel Sulc, Dominik Greif, Afonso Moreira ou encore Adam Karabec permettent aux Gones d’occuper la 5e place en Ligue 1 et la tête du classement de Ligue Europa. Pas mal pour une équipe que l’on annonçait morte cet été. En plus de cela, Paulo Fonseca a fait son retour sur le banc après sa longue suspension. Tout n’est pas rose non plus car l’OL voit encore sa masse salariale être encadrée par la DNCG, comme pour mieux rappeler sur le club est surveillé de près.

Fonseca réclame un attaquant

Des éléments comme Ruben Kluivert et Martin Satriano ne donnent pas entièrement satisfaction non plus. Le mercato arrive pour corriger cette situation. Un élément comme Tanner Tessmann pourrait s’en aller, lui qui est courtisé par l’Italie mais un avant-centre est souhaité selon Fonseca, interrogé par la chaîne de l’OL. «Je pense qu’il est clair pour tous que nous avons besoin d’attaquants», assume le coach portugais, sans donner de nom. Bien sûr, tous les regards se portent vers Endrick, qui devrait être prêté par le Real Madrid.

Ça ne sera peut-être pas le seul mouvement. «Nous avons cette situation de Moussa (Niakhaté) et Clinton (Mata) qui sont à la CAN. On va voir la réponse des joueurs que nous avons maintenant», explique-t-il. Nous vous affirmions plus tôt dans la journée que le profil d’Alec Georgen (Dunkerque) plaît beaucoup, malgré la venue il y a quelques semaines d’Hans Hateboer. Certains jeunes promus des équipes de jeunes comme Mathys De Carvalho et Khalis Merah ont également pallié des besoins.

En plus du mercato, une autre bonne nouvelle est en approche. «Nous allons aussi récupérer Nuamah et Malick (Fofana). Je pense qu’ils sont vraiment importants», se réjouit le technicien, tout heureux de récupérer très bientôt ces deux blessés de longue date, avant de conclure. «Nous travaillons ensemble avec Mathieu (Louis-Jean, le directeur du recrutement) et Benjamin (Charier, responsable du recrutement) pour apporter des joueurs forts pour améliorer l’équipe.» Tout en surveillant ses finances.