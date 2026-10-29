67e triplé en carrière, 985 buts… Cristiano Ronaldo poursuit sa marche vers l’histoire !

Il y a des joueurs qui traversent le football, et puis il y a ceux qui semblent défier le temps. À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue lui d’écrire sa légende, un but après l’autre. Ce jeudi soir, face à Al Kholood, l’attaquant portugais a ainsi signé un nouveau triplé, le 67e de sa carrière, pour porter son total à 985 réalisations en carrière. Quinze buts le séparent désormais d’une frontière que peu auraient osé imaginer : celle des 1 000 buts. Un chiffre presque irréel, à l’image d’une carrière qui n’a cessé de repousser les limites du possible.

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67e triplé en carrière

De Madère à Manchester, de Madrid à Turin, jusqu’à Riyad, les années ont défilé, les maillots ont changé, mais la faim de Ronaldo est elle restée intacte. Celui qui faisait chavirer les défenses par ses dribbles et sa vitesse est devenu un finisseur redoutable, capable de surgir au moment décisif. Au Real Madrid, il a, pour rappel, inscrit 450 buts en 438 rencontres, laissant derrière lui une empreinte immense. Aujourd’hui encore, alors que tant de joueurs ont déjà raccroché les crampons, il continue de courir après le prochain but comme si le premier restait à marquer.

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Face à Al Kholood, il a - une fois de plus - rappelé que sa légende était toujours en mouvement, et ce, malgré les critiques adressées à son sujet pour son rendement avec le Portugal. Après une première période mouvementée, le Portugais a frappé trois fois en seconde mi-temps, trouvant le chemin des filets aux 66e, 72e et 81e minutes, pour contribuer au succès d’Al Nassr (5-3). Plus qu’une performance statistique, ce triplé raconte surtout une histoire de persévérance, de discipline et d’une passion qui refuse de s’éteindre. Oui, Ronaldo a déjà conquis les plus grands trophées, mais il joue encore avec cette urgence singulière, comme si chaque rencontre pouvait ajouter une nouvelle page à son histoire.

La barre des 1000 buts se rapproche

Lui-même ne cache pas son ambition d’atteindre les 1 000 buts. Interrogé sur cette perspective, il avait récemment évoqué « l’aboutissement d’une belle histoire », tout en rappelant sa philosophie : « carpe diem, profite de la journée ». Une manière de poursuivre un objectif monumental sans oublier le plaisir du présent. « Grosse victoire, excellente performance d’équipe. Heureux d’avoir pu aider à un hat-trick », résumait-il d’ailleurs sobrement, ce jeudi soir, au coup de sifflet final dans un post publié sur Instagram.

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CRISTIANO RONALDO LE TRIPLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ https://t.co/RiknsZazY3 — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) October 29, 2026

Il reste désormais quinze buts, quinze étapes avant un cap qui pourrait devenir l’un des moments les plus symboliques de l’histoire du football. Personne ne sait quand ni où il sera atteint, mais Ronaldo avance, fidèle à lui-même, avec cette volonté de repousser toujours plus loin l’horizon. Peut-être est-ce là le secret de sa longévité : ne jamais considérer que l’histoire est terminée. Ce soir, il n’a pas inscrit son millième but. Il en a marqué trois de plus. De quoi faire grimper le compteur vers les quatre chiffres et confirmer, s’il le fallait encore, qu’il n’a pas encore dit son dernier mot.