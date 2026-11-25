Ce mercredi, on dispute la cinquième journée de la Ligue des Champions avec un duel entre le Sabah FK et le FC Barcelone. À domicile, les Azerbaïdjanais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Stas Pokatilov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Akim Zedadka, Steve Solvet, Erivaldo Almeida et Tymoteusz Puchacz en défense. Umarali Rakhmonaliev et Ivan Lepinjica composent l’entrejeu avec Du Queiroz un cran plus haut. Devant, Xayal Əliyev est en attaque avec Xander Severina et Christian Nwachukwu à ses côtés.

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De leur côté, les Blaugranas s’articulent dans un 4-3-3 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Frenkie de Jong, Gerard Martin et Alejandro Baldé. Le milieu de terrain est assuré par Fermín López, Gavi et Pedri. Devant, Gabriel Jesus est soutenu par Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

Les compositions

Sabah FK :

FC Barcelone :