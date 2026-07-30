Real Madrid : coup dur pour Raul Asencio

Cet été, Raul Asencio (23 ans) sait qu’il joue gros. Le Real Madrid souhaite s’en séparer. Et José Mourinho, arrivé sur le banc merengue, ne compte pas le sauver. Le Special One est d’accord pour le laisser filer.

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Mais les Merengues viennent d’apprendre une nouvelle qui les plombe. Selon la COPE, le défenseur souffre d’une blessure musculaire de la jambe droite. Il va manquer au moins 6 semaines de compétition. Ce qui est une très mauvaise nouvelle.