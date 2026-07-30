Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : coup dur pour Raul Asencio

Par Dahbia Hattabi
Raul Asencio @Maxppp

Cet été, Raul Asencio (23 ans) sait qu’il joue gros. Le Real Madrid souhaite s’en séparer. Et José Mourinho, arrivé sur le banc merengue, ne compte pas le sauver. Le Special One est d’accord pour le laisser filer.

La suite après cette publicité

Mais les Merengues viennent d’apprendre une nouvelle qui les plombe. Selon la COPE, le défenseur souffre d’une blessure musculaire de la jambe droite. Il va manquer au moins 6 semaines de compétition. Ce qui est une très mauvaise nouvelle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Raúl Asencio

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Raúl Asencio Raúl Asencio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier