Eintracht Francfort - Olympique de Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est le jour où jamais pour l’Olympique de Marseille de prendre sa revanche ! Battus 1-0 par l’Eintracht Francfort dans leur Orange Vélodrome le mois dernier, les hommes d’Igor Tudor ont depuis renversé la vapeur. Grâce à leurs deux victoires face au Sporting Portugal, les Phocéens pointent aujourd’hui à la deuxième place du groupe D, avec deux longueurs d’avance sur leur adversaire du jour.

Sur le papier, s’imposer en Allemagne permettrait donc aux partenaires d’Alexis Sanchez de se faire justice, mais surtout de se qualifier pour les huitièmes de finale ! Pour relever ce défi, les Marseillais devront toutefois se passer des services d’Éric Bailly et de Pape Gueye, tous les deux blessés. Pas de quoi chambouler les plans de Tudor pour autant.

L’OM peut décrocher le jackpot

Sans surprises, le Croate devrait aligner un 3-4-2-1 avec Pau Lopez dans les cages. Devant lui, une défense à trois composée de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Valentin Rongier et Jordan Veretout seront chargés de la récupération. Jonathan Clauss et Nuno Tavares dynamiteront les côtés, tandis que Mattéo Guendouzi et Amine Harit évolueront en soutien d’Alexis Sanchez. En face, l’Eintracht n’est pas encore mort.

Une victoire face à l’OM combinée à un succès de Tottenham contre le Sporting CP lui permettrait même de ravir la seconde place aux Phocéens. Pour espérer réaliser ce tour de force, le vainqueur de la dernière Ligue Europa devrait proposer une équipe articulée en 3-4-3 avec Trapp au but, Smolcic, Jakic et Ndicka en défense. Dina Ebimbe, Rode, Sow et Kamada seront présents dans l’entrejeu. L’attaque sera sans doute composée de Götze, Kolo Muani et Lindström.

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 150€ sur une victoire 2-1 face au Eintracht Francfort pour tenter de remporter 1 485 € (cote à 9,90). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre FRANCFORT - OM en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.