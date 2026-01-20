AS Monaco : Sébastien Pocognoli a le pire bilan depuis Thierry Henry

Balayé ce soir 6-1 par le Real Madrid, l’AS Monaco a pris une sacrée leçon de football pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Les Asémistes se retrouvent 20e de la phase de ligue et devront se battre pour leur qualification mercredi prochain contre la Juventus. En Ligue 1, ce n’est pas mieux avec une triste neuvième place et un revers 3-1 vendredi dernier contre le FC Lorient.

Arrivé en cours de saison, le coach belge Sébastien Pocognoli espérait connaître de meilleurs débuts avec le club de la Principauté. Le coach de 38 ans compte ainsi 7 victoires, 3 nuls et 8 défaites en 18 matches. C’est le pire bilan depuis Thierry Henry pour un coach de l’AS Monaco. Après 18 matches, ce dernier comptabilisait 9 défaites.