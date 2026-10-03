Nice : Axel Witsel dévoile ce qui l’a convaincu de rejoindre les Aiglons

Arrivé libre à l’OGC Nice cet été après une dernière saison à 32 matches de Liga avec Gérone, Axel Witsel a expliqué les raisons de son choix dans un entretien accordé à L’Équipe. Alors qu’il se trouvait chez lui à Madrid dans l’attente d’un nouveau club, le Belge de 37 ans a reçu un appel de Roger Ricort, le directeur sportif niçois. « Booster les jeunes, les encadrer, c’étaient les premiers mots qu’il a prononcés pour me faire venir. Ça m’a plu. Être dans la transmission, c’est un rôle que j’aime », raconte-t-il. Une mission qui a rapidement séduit le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de la Belgique, avec 140 sélections.

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Pour sa 21e saison chez les professionnels, Witsel découvre ainsi avec Nice le septième Championnat de sa carrière. Son expérience lui a rapidement donné une place importante dans le vestiaire puisqu’il a même récupéré le brassard de capitaine avant la victoire contre Lille (2-1). Toujours ambitieux malgré ses 910 rencontres disputées en club et en sélection, il ne pense d’ailleurs pas encore à raccrocher : « tout le monde rêverait d’atteindre le chiffre 1 000. Je me suis fixé comme objectif de jouer deux ans, on verra ensuite. »