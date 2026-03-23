Arsenal : Mikel Arteta prend cher

Il n’y aura pas de quadruplé pour Arsenal. Toujours en lice en Coupe d’Angleterre, engagés en quart de finale de Ligue des Champions et avec neuf points d’avance en tête de la Premier League, les Gunners se sont inclinés en finale de la League Cup contre Manchester City (0-2). Une performance qui n’était pas à la hauteur du club londonien et cela s’est confirmé sur les visages abattus des joueurs et même du staff d’Arsenal au moment de voir Manchester City recevoir son trophée.

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«Ce que cette équipe a accompli ces huit derniers mois est incroyable. Nous allons transformer cette déception en une motivation pour vivre les deux mois les plus extraordinaires de notre histoire. Il nous faut maintenant surmonter cette douleur et cette déception. Je veux que les joueurs gardent une certaine perspective», a tenu à expliquer Mikel Arteta après la rencontre. Mais le technicien espagnol n’a, lui, pas été épargné pour sa gestion du match et notamment en seconde période, où son équipe «a été surclassée dans tous les compartiments du jeu».

La titularisation de Kepa remise en cause

Malgré le besoin d’un but à partir de la 60e minute, Arsenal n’a eu que 37 % de possession de balle en seconde période, n’enregistrant que cinq tirs. «La manière dont s’est déroulée cette défaite soulève des questions. Il reste du travail à accomplir pour prouver qu’ils sont prêts à remporter les trophées que leur saison actuelle exige», explique Sky Sports. «Ce match est tout simplement catastrophique. Ils devront assurément mieux jouer, différemment, avec une attitude et une sérénité accrues», ajoute The Athletic.

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Autre souci, la titularisation de Kepa Arrizabalaga, fautif lors de la finale. «Je sais que certains diront que c’est de la nostalgie parce qu’il a joué lors des tours précédents, mais Kepa n’est pas aussi bon que Raya, c’est pourquoi il est votre numéro 2. Alors pourquoi, lors d’une grande finale, décidez-vous de le faire jouer ? Vous devez en assumer la responsabilité, c’est une erreur monumentale», a lâché Jamie Redknapp, furieux. Arsenal devra donc profiter de la trêve internationale pour repartir de l’avant.