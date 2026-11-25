À une semaine de la cérémonie des CAF Awards 2026, prévue le 2 décembre à Lagos, au Nigeria, la Confédération africaine de football a dévoilé les dix réalisations en lice pour le trophée du plus beau but de l’année dans ses compétitions.Le Maroc est particulièrement bien représenté avec les deux retournés acrobatiques d’Ayoub El Kaabi contre les Comores et la Zambie lors de la CAN 2025, ainsi que le but de Hakim Ziyech avec le Wydad Casablanca contre l’Olympic de Safi en Coupe de la Confédération. L’Algérien Adil Boulbina est également nommé pour son but contre la RD Congo à la CAN, tout comme son compatriote Zinedine Ferhat pour sa réalisation avec le MC Alger face à Al-Hilal en Ligue des Champions africaine. Les Sud-Africains Aubrey Modiba et Teboho Mokoena figurent aussi dans cette sélection pour leurs buts avec les Mamelodi Sundowns contre l’AS FAR.

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Trois réalisations issues du football féminin complètent cette liste : celle de la Camerounaise Grâce Mendoua contre le Cap-Vert, de sa compatriote Maëva Nyadjou contre le Nigeria et de l’Algérienne Marine Dafeur contre le Kenya, toutes inscrites lors de la CAN féminine 2026. Mais cette sélection compte tout de même un grand oublié : Pape Gueye. Pourtant auteur d’une superbe frappe en prolongation face au Maroc lors de la finale de la CAN 2025, offrant ainsi la victoire au Sénégal, le milieu de Villarreal ne figure pas parmi les nommés.