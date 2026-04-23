Coupe du Monde 2026 : zoom sur Paolo Zampolli, le proche sulfureux de Donald Trump qui veut remplacer l’Iran par l’Italie

Depuis le début de la guerre en Iran, les rumeurs annonçant un forfait de la Team Melli à la Coupe du Monde vont bon train. Tout comme les annonces selon lesquelles le pays perse aurait demandé à la FIFA de jouer tous ses matches du Mondial au Mexique, pour éviter de fouler le sol américain. Des bruits de couloir qui n’ont surpris personne, tant les relations entre l’Iran et les États-Unis ont rarement été idylliques. Une situation qui s’est aggravée depuis la décision du président Donald Trump d’entrer en conflit armé avec l’état voisin d’Irak. Depuis, l’incertitude règne, même si le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment assuré que l’Iran sera de la fête, comme prévu.

La suite après cette publicité

«L’équipe iranienne viendra certainement, oui. Nous espérons que d’ici là, bien sûr, la situation sera pacifique. L’Iran doit venir. Bien sûr, l’équipe représente leur peuple. Elle s’est qualifiée et les joueurs veulent jouer». Mais ces dernières heures, un homme fait scandale. Son nom ? Paolo Zampolli. Proche du président Trump, l’homme d’affaires de 56 ans né à Milan a avoué avoir proposé au président américain et à la FIFA de remplacer l’Iran par… l’Italie. « Je confirme que j’ai suggéré à Trump et à Gianni Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du Monde. Je suis d’origine italienne et ce serait un rêve de voir l’Italie dans un tournoi disputé aux États-Unis. Avec quatre titres de champions du monde, l’Italie a le pedigree pour justifier son inclusion lors du prochain Mondial », a-t-il déclaré au Financial Times.

La suite après cette publicité

Cette proposition a-t-elle réellement une chance d’aboutir ? Interrogée par The Athletic, la FIFA n’a pas souhaité s’exprimer, tandis que des membres du sport italien ont d’ores et déjà refusé cette proposition, estimant qu’ils se sentiraient offensés. «Aller à la Coupe du monde, cela se mérite» a affirmé Luciano Buonfiglio, le président du CONI (comité national olympique italien). Une chose est sûre : cette sortie médiatique est dans la lignée des informations faisant de cette Coupe du Monde 2026 un événement où les limites ont souvent été dépassées (prix exorbitants, supporters de certains pays interdits de territoire américain, etc…). Et ce n’est pas le portrait de ce Zampolli qui fera tache dans ce panorama. Homme clé dans les relations entre Washington et Rome, le natif de Milan n’a pas débuté dans la politique.

Cité dans l’affaire Epstein

Au début des années 90, Zampolli s’est lancé dans le monde de la mode en fondant ID Models, une agence grâce à laquelle il a pu travailler avec des mannequins stars tels qu’Heidi Klum et Claudia Schiffer. Devenu impresario habitué des nuits new-yorkaises, Zampolli est l’homme qui a présenté à Trump lors d’une Fashion Week en 1999 celle qui deviendra sa femme, Melania Knauss. Les deux hommes ont ensuite renforcé leur relation et c’est sur les conseils de Trump que Zampolli quitte le monde du mannequinat en 2004 pour se lancer dans l’immobilier. Dans ce nouvel univers, il occupa pendant quatre ans le poste de directeur du développement international du Trump Group, avant de fonder le Paramount Group, une société immobilière destinée à une clientèle très haut de gamme. Un nouveau business dans lequel il s’est servi de son passé dans le mannequinat en ayant recours à des mannequins en tant que conseiller pour accompagner les clients dans leurs projets de luxe.

La suite après cette publicité

Ensuite, à partir de 2011, Zampolli a occupé le poste d’ambassadeur de la République dominicaine auprès des Nations unies, puis celui d’ambassadeur pour la protection des océans. En 2021, il est nommé par Joe Biden au Conseil présidentiel sur le sport, la santé et la nutrition, avant de jouer à présent le rôle d’envoyé spécial dans les pays pour négocier de juteux contrats d’exportations pour les États-Unis. Mais Zampolli possède également une face plus sombre. Cité dans l’affaire Epstein, il aurait, selon le New York Times, contacté un haut responsable de l’ICE (la police de l’immigration américaine) pour demander que son ex-petite amie brésilienne, Amanda Ungaro, soit placée en détention. Zampolli était alors en conflit avec cette femme au sujet de la garde de leur fils adolescent et Mme Ungaro a été placée en détention par l’ICE avant d’être expulsée.