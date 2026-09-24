Didier Deschamps a été approché par une surprenante sélection !

Pour la première fois depuis 14 ans, l’Équipe de France s’apprête à entamer une rencontre officielle sans Didier Deschamps sur son banc. Comme il l’avait annoncé plusieurs mois auparavant, l’entraîneur âgé de 57 ans a tiré sa révérence à l’issue du parcours de l’Équipe de France durant la Coupe du Monde 2026, qui s’est soldé par une défaite spectaculaire contre l’Angleterre lors du match pour la 3e place (6-4).

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Depuis, le désormais ex-sélectionneur des Bleus mène sa nouvelle vie loin du bruit ambiant entourant la sélection tricolore. Concert de Céline Dion, vacances en Bretagne… celui qui a guidé la France jusqu’à sa seconde étoile en 2018 profite de ses journées, sans pour autant délaisser complètement le ballon rond. Et alors que son nom avait été un temps cité pour prendre les rênes d’Al-Hilal et que son nom était aussi sur la short-list du Real Madrid cet été, l’ancien entraîneur de l’OM a également été approché par une sélection.

Deschamps persiste : il veut prendre son temps

Selon Le Figaro, Didier Deschamps a été approché par la Turquie, adversaire des Bleus de Zinédine Zidane dans 24 heures en Ligue des Nations. Alors que Vincenzo Montella ne fait guère l’unanimité et que les Turcs ont été éliminés dès les phases de groupes du dernier Mondial, la Fédération (TFF) a tenté l’énorme coup Deschamps. Mais le Champion du Monde 1998 a choisi de rejeter l’offre proposée, privilégiant notamment un temps de réflexion afin de choisir la parfaite opportunité.

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Une décision en adéquation avec la tendance des derniers mois, alors que le nom de Deschamps a été mentionné dans plusieurs clubs et sélections, comme l’Italie. En attendant de savoir quel sera le prochain challenge de l’ancien sélectionneur tricolore, la France va quant à elle entamer son nouveau cycle avec Zidane, en Turquie. Un premier test attendu qui marquera les retrouvailles de ZZ avec les Bleus et qui symbolisera également la page tournée de l’ère Deschamps.