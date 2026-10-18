Real Madrid : José Mourinho répond aux accusations du Séville FC

En conférence de presse après le succès de son équipe, José Mourinho a préféré ne pas alimenter la polémique après les accusations de Luis García Plaza, l’entraîneur de Séville, concernant l’arbitrage lors de la victoire du Real Madrid. « Je n’ai aucun commentaire… Je ne veux pas éluder la question qui, pour vous, est au cœur de la controverse ; je ne veux pas commenter les propos de Luis. Concernant l’action, personne n’a pu me montrer ce qui s’est passé ; je n’ai pas la moindre image. J’ai demandé des images de la retransmission télévisée, à mes analystes qui ont la caméra tactique, laquelle révèle parfois des choses invisibles à l’écran, et il n’y a aucune image de ce dont ils parlent, de ce qui dérange Luis», a simplement répondu le Special One en conférence de presse, interrogé sur les propos de son homologue.

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Le technicien portugais a toutefois pris le temps de revenir sur les images de l’action litigieuse impliquant Arda Güler et Peque, sans pour autant donner raison aux Sévillans. « Je vous le dis honnêtement, si jamais quelque chose se produit qui, à mon avis, nous a été bénéfique, je n’aurai aucun problème à le dire. Mais je pense que le contraire va se produire bien plus souvent, car c’est la tendance naturelle. Superbe match du Real Madrid, superbe victoire pour le Real Madrid, et je n’ai rien vu. Si d’ici samedi quelqu’un m’envoie une image claire de ce que mon joueur affirme ne pas avoir vu, je serai là. Mais pour l’instant, rien », a-t-il expliqué, assurant n’avoir trouvé aucune image permettant de confirmer les accusations. Mourinho a néanmoins laissé la porte ouverte à un changement d’avis si de nouvelles images lui étaient présentées d’ici samedi.