Real Madrid : José Mourinho lance un sérieux avertissement à Vinicius Junior

Un retour raté. De nouveau titulaire en Ligue des Champions face à l’AEK Athènes mercredi (victoire 3-2), Vinicius Junior avait l’occasion de redorer son blason, lui qui est toujours suspendu en Liga. Aligné sur le côté gauche de l’attaque, il n’a pas pesé lourd en comparaison à ses coéquipiers offensifs comme Bellingham, Diomandé ou encore Mbappé. Il est apparu très emprunté, incapable de faire des différences balle au pied. Pire encore, ses adversaires semblent ne plus le craindre, lui dont la vitesse et la percussion étaient encore dévastatrices il y a quelques mois.

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La presse espagnole ne l’a pas loupé après la rencontre de C1, et tout le monde note qu’il est désormais derrière Arda Güler et Yan Diomandé dans la hiérarchie des joueurs de côté, alors qu’il fait partie des stars de l’équipe. Le Brésilien de 26 ans était au cœur des préoccupations en conférence de presse ce vendredi, à la veille d’un déplacement du Real Madrid à Valence (samedi, 21h), qu’il ne fera pas puisqu’il purge le dernier de ses 4 matchs de suspension, suite à son expulsion face à Villarreal le 10 octobre dernier. Son retour à la compétition se complique aux yeux de José Mourinho.

«Je n’ai jamais voulu nuire à l’équipe pour favoriser un joueur»

«Pour moi, le plus important, c’est l’équipe, entame le technicien. Je n’ai jamais voulu nuire à l’équipe pour favoriser un joueur. Vinicius a joué les deux derniers matchs de Ligue des Champions (contre le RB Leipzig et l’AEK Athènes), certes. Mais dès qu’il sera de nouveau en pleine forme et disponible, je gérerai la situation en conséquence. En tant qu’entraîneur, je ne raisonne pas match par match. Je pense aussi au suivant et à l’enchaînement des matchs. Ce dernier match était pour Vini, pour permettre à des joueurs comme Arda de se reposer, car il avait quelques problèmes…» On comprend dans cette dernière déclaration que la titularisation de Vinicius a permis de faire souffler Güler.

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Il n’y a pas si longtemps, c’est le Turc qui aurait tenu ce rôle… «Je dois tout faire pour que mes joueurs soient au top de leur forme. Il faut toujours croire au véritable potentiel du joueur. Un mauvais joueur restera toujours mauvais, quels que soient les efforts déployés… Et un bon joueur, même dans ses mauvais moments, laisse la porte ouverte à un retour en force. Si cela avait été un autre joueur que Vinicius, le match d’Athènes aurait été considéré comme un match comme un autre», poursuit Mourinho, convaincu de pouvoir retrouver un Vinicius en pleine possession de ses moyens dans les semaines à venir.

Mourinho le soutient mais…

Le coach madrilène prévient le Brésilien qu’il ne lui fera aucun cadeau. Il ne peut pas se le permettre. En revanche, il le soutiendra toujours, peu importe la manière. «Le Vinicius de l’an dernier m’a éliminé de la Ligue des champions (lors de Real Madrid-Benfica en barrages). Il ne reste plus qu’à continuer à travailler. Il y a le soutien de ses coéquipiers — de tous, sans exception — et nous y allons à fond, avec une conviction totale. Mais au moment de vérité, là où tout se décide, l’équipe doit primer sur n’importe quel joueur.» Vinicius le sait. Seul le travail à l’entraînement et sans doute un accompagnement mental peuvent changer la donne. Sinon, il sera condamné au banc de touche.