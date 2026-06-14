Real Madrid : déjà un premier désaccord majeur entre Florentino Pérez et José Mourinho !

José Mourinho ne peut pas se plaindre, le Real Madrid est en train de lui concocter un début de mercato pour le moins intéressant. Les Merengues ont ainsi bouclé trois dossiers : Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, que le Special One voulait absolument à Madrid. Les officialisations ne devraient pas tarder, et les Madrilènes n’ont déboursé que 20 millions d’euros pour les trois. Une somme qui correspond à la clause libératoire du latéral néerlandais, alors que le Français et le Portugais étaient en fin de contrat.

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Et ce n’est pas fini, puisque la presse espagnole est convaincue que d’autres joueurs vont encore débarquer, dans le secteur défensif notamment, où un défenseur central est encore attendu. Mais visiblement, Florentino Pérez n’a pas encore oublié l’idée de recruter un galactique. Alors que les noms de Julian Alvarez et de Michael Olise sont revenus de façon assez récurrente ces derniers jours, le journaliste Miguel Serrano, qui travaille notamment pour Radio Marca et Onda Cero, a confirmé que le patron du club de la capitale espagnole souhaite signer un très grand joueur.

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Mourinho ne veut pas de galactique

Pérez compte donc bel et bien frapper un gros coup médiatique, en enrôlant une star qui évolue aux postes les plus avancés sur le terrain. Seulement, José Mourinho ne serait pas totalement d’accord… Selon le journaliste, le coach portugais estime qu’une recrue star en attaque n’est pas nécessaire, et que le Real Madrid est déjà bien fourni aux avant-postes. Le tacticien lusitanien préfèrerait dépenser l’argent potentiel destiné à l’achat d’un galactique à d’autres postes.

Alors que le montant potentiel de 200 millions d’euros pour un gros joueur est mentionné, Mourinho estime que cet argent serait mieux dépensé en enrôlant, par exemple, deux milieux de terrain ainsi qu’un latéral gauche de qualité. Un premier désaccord de taille entre le président et son entraîneur, mais nul doute que les deux hommes parviendront à trouver un compromis…