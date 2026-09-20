Liga : José Mourinho détruit totalement l’arbitre après la défaite contre l’Atlético de Madrid !

José Mourinho n’a pas digéré la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l’Atlético. Battus 2-1 dans un derby qui a basculé après l’expulsion de Dean Huijsen alors que le score était encore nul, les Merengues ont longtemps pesté contre plusieurs décisions arbitrales, notamment les interventions de Kang-in Lee sur Federico Valverde et de Cristian Romero sur Jude Bellingham. En conférence de presse, le Special One est même arrivé avec des photos imprimées des deux actions pour appuyer son discours.

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José Mourinho a imprimé les fautes de Lee et Romero

Habituellement calme depuis le début de saison, le Portugais a, cette fois, laissé sa colère sortir. « Nous pouvons nous épargner du temps parce que l’histoire du match est ici », a-t-il lancé en brandissant les clichés. « Ce sont deux cartons rouges évidents. Nous pouvons mettre fin à cette conférence de presse maintenant ». Malgré tout, le Portugais a tenu à soutenir son groupe : « Je veux serrer dans mes bras mes joueurs, parce qu’ils ont tout donné. Imaginez maintenant s’il s’agissait de neuf joueurs contre onze », a-t-il lâché pour protéger son groupe.

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Mais Mourinho est allé beaucoup plus loin en s’attaquant directement à l’arbitre de la rencontre. « Cet arbitre n’a pas l’expérience nécessaire pour arbitrer un derby. Il n’a pas de matchs internationaux. Pourquoi ? Il n’est pas bon (…) Tout a été très étrange. L’arbitre était connu une semaine à l’avance. Cette information sort habituellement seulement 24 heures avant le match. Ensuite, il y a le fait qu’il n’est pas un arbitre international, ce qui suggère qu’il n’est pas exactement un officiel de premier plan. Le pauvre gars est venu ici et n’a pas pu gérer la pression. »

José Mourinho provoque le Real Madrid

Le Portugais a ensuite élargi son réquisitoire à plusieurs décisions arbitrales récentes en Espagne. « Nous aimerions avoir plus de points que ceux que nous avons. Peut-être dans des circonstances normales… Nous avons vu des choses dans ce stade, cette semaine, le but annulé contre Osasuna, le penalty annulé à San Sebastián, le penalty de Barcelone, il faut en rire. » Mourinho a également ciblé le Comité technique des arbitres et l’association entre l’arbitre central et celui chargé de la VAR. « Pauvre Comité d’arbitrage, ils ont commis une erreur. Ils associent un jeune arbitre inexpérimenté à un arbitre VAR qui a de nombreuses histoires contre nous. Ils ont commis une erreur, c’est tout, non ? Je ne dirai pas que ce qui s’est passé aujourd’hui était préparé, n’est-ce pas ? », a-t-il lancé avec ironie…

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Cette défaite constitue surtout une très mauvaise opération pour le Real Madrid dans la course au titre. Désormais troisième, le club madrilène compte six points de retard sur le FC Barcelone, tandis que l’Atlético s’est emparé de la deuxième place. Mourinho refuse toutefois d’enterrer les chances de son équipe. Interrogé sur la possibilité de remporter encore la Liga, il a envoyé un dernier message à sa manière : « s’ils nous laissent en paix, calmes, alors il y a du temps ». Le Special One a fait son premier show de l’année.