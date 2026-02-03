OM : Roberto De Zerbi est encore traumatisé par Bruges

Une victoire qui fait du bien. Après sa semaine cauchemardesque entre une élimination en Ligue des Champions sur le fil après une défaite humiliante contre Bruges (3-0), et un match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) après avoir eu deux buts d’avance, l’OM a retrouvé le sourire. Le Stade Rennais n’a pas fait le poids ce soir en 8e de finale de Coupe de France (3-0), plombé par une erreur de Quentin Merlin dès la 2e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Ce fut tout de suite plus facile pour les Phocéens, surtout face à une équipe qui a donné l’impression de pouvoir jouer toute la nuit sans marquer. «Nous avons été solides avec un défenseur de moins (l’OM jouait avec une défense à 5 à Paris samedi dernier). C’est difficile de savoir quoi privilégier mais c’est toujours la tête le meilleur atout», commente Roberto De Zerbi sur beIN Sports après la rencontre, satisfait de la prestation de ses hommes.

De Zerbi : «Ce match face à Bruges laisse encore des cicatrices»

«C’était important de remporter ce match mais je dis toujours que mon équipe peut gagner face à n’importe qui, si elle joue comme elle l’a fait ce soir. Mais, elle peut aussi perdre contre n’importe qui», poursuit le technicien italien, encore échaudé par les derniers jours où une crise de résultats s’est installée, alors qu’il fallait gérer les derniers jours de mercato en parallèle. Il reconnaît d’ailleurs que son équipe n’est pas du tout guérie.

La suite après cette publicité

«Malheureusement, ce match face à Bruges laisse encore des cicatrices», dit-il la mine pas complètement réjouie. Les derniers jours ont été compliqués. Cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France a au moins le mérite de calmer les tensions au moment où il faut encore se rendre à Paris, mais pour au Parc des Princes cette fois (dimanche, 20h45). «On a fait un bon match contre une belle équipe. Nous sommes prêts pour le PSG dimanche.»