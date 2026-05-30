La presse mondiale s’affole avant la finale de Ligue des Champions, la plus grosse arme d’Arsenal qui fait peur au PSG

Le PSG peut rêver plus haut

Toute la presse n’a qu’un seul mot en tête : rêve. « Rêve party », titre L’Equipe sur sa Une. « Le rêve d’un doublé européen face à Arsenal en forme de passeport pour l’éternité », écrit de son côté le Figaro Sport. « Rêver plus haut », placarde Le Parisien ce matin. « Arsenal veut faire tomber l’empire du PSG pour s’offrir l’immortalité », écrit le Daily Mail. Fraîchement sacré champion de Premier League, Arsenal aborde sa finale de Ligue des Champions contre le PSG avec un immense sentiment de libération. AS s’enflamme et porte une attention particulière sur les deux entraîneurs en parlant d’une finale « made in espagne ». C’est la toute première fois que deux entraîneurs espagnols s’affrontent pour le titre suprême à la tête de clubs étrangers. Dans Sport, média catalan, on encourage Luis Enrique qui est à l’aube de son chef-d’œuvre absolu avec le PSG.

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La menace Gabriel

La menace côté Arsenal, c’est Gabriel. L’Equipe le décrit comme l’arme fatale sur les coups de pied arrêtés. En championnat, les Gunners excellent dans cet exercice avec 19 buts inscrits, même si l’arbitrage européen se montre plus sévère avec leurs blocs. Pour contrer la défense parisienne, l’entraîneur adjoint Nicolas Jover a récemment mis en place une nouvelle stratégie de corners joués en trois temps. Les statistiques d’Opta montrent aussi qu’Arsenal sait parfaitement casser le rythme, affichant la plus longue attente d’Europe avant de tirer un corner (47,8 secondes).

La guerre des mots entre Luis Enrique et Mikel Arteta

Luis Enrique et Mikel Arteta se rendent coup pour coup. Arteta avait dit lors d’une soirée privée : « nous serons champions d’Europe ». Ce à quoi Luis Enrique a répondu : « il n’y a pas de meilleure motivation que jouer une finale de Champions. On verra demain qui est meilleur et qui remportera le trophée ». Derrière, Mikel Arteta s’est montré très sûr de lui en conférence d’avant-match, surtout sur l’aspect tactique : « on a tout analysé, on est prêt pour tout ce qu’ils préparent. Surtout, on est prêt à tout ce qu’ils veulent faire et ont l’intention de faire. »